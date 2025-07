Renata Abravanel confirma separação após 10 anos de casamento

Renata Abravanel, de 40 anos, uma das herdeiras do Grupo Silvio Santos e considerada possível sucessora do pai nos negócios da família, confirmou publicamente sua separação do empresário Caio Curado, com quem foi casada por uma década. O ex-casal tem dois filhos: Nina, de 6 anos, e André, de 4.

A informação veio à tona após um comentário feito por sua irmã, Cíntia Abravanel, durante uma participação no podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Mallandro.