Casal Cristiano Ronaldo e Georgina rompe tabus na Arábia Saudita

O casal formado por Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, que acaba de anunciar seu noivado, ilustra uma abertura em dois níveis na Arábia Saudita, onde a convivência fora do casamento é tolerada para estrangeiros, mas continua impensável para os locais. Embora a legislação deste reino conservador, que abriga os lugares mais sagrados do Islã, proíba formalmente as relações extraconjugais, sua aplicação foi flexibilizada nos últimos anos, indicam os especialistas.

Casais estrangeiros agora podem morar juntos ou compartilhar um quarto de hotel sem serem casados e os jovens sauditas das grandes cidades podem frequentar locais públicos mistos, após décadas de rígida separação de gêneros. A chegada ao país, em janeiro de 2023, do jogador português e de sua companheira argentina-espanhola, mãe de dois de seus filhos, provocou críticas pelo fato de não serem casados oficialmente. Apesar disso, o casal continuou ostentando seu estilo de vida glamouroso no Instagram, onde o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro é a personalidade mais seguida do mundo, com 662 milhões de seguidores, ou na Netflix, onde ela é a protagonista da série documental "Soy Georgina". - "Mais flexibilidade e pragmatismo" -

"Como pôde a terra das duas mesquitas sagradas aceitar essa impureza durante dois anos?", perguntou Raad Mohammed na rede social X. Contudo, esse tipo de comentário foi rapidamente abafado por uma avalanche de felicitações, enquanto a imprensa saudita faz vista grossa. Os tempos mudaram em um reino onde 70% dos sauditas têm menos de 35 anos, uma evolução que, segundo Sebastian Sons, do instituto alemão CARPO, "está inserida em um quadro mais amplo de transformação social na Arábia Saudita".

"Embora as regras conservadoras permaneçam, são menos dominantes do que antes e aplicadas com mais flexibilidade e pragmatismo", acrescenta o especialista. A rica monarquia do Golfo decidiu, em 2016, reduzir drasticamente o poder de sua temida polícia religiosa, que até então fazia cumprir rigorosamente a lei islâmica. Embora uma união não formalizada continue sendo tabu, as leis que obrigavam a separação de sexos nos locais públicos foram revogadas.

Desde 2019, jovens casais podem frequentar cafés e restaurantes, onde antes havia uma entrada para homens e outra para famílias. Sob o impulso do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o ambicioso plano de reformas 'Vision 2030' pretende abrir o país e diversificar sua economia, ainda muito dependente do petróleo. Nesse sentido, a presença de turistas não muçulmanos já é autorizada e, desde 2018, as mulheres podem dirigir legalmente.