Mariana Rios fala sobre a sogra: 'Não precisa pisar em ovos'

Atriz e apresentadora Mariana Rios fala sobre relação com a sogra Ana Maria Diniz, filha do fundador do grupo Pão de Açúcar

A atriz, apresentadora e cantora Mariana Rios publicou em seu canal do YouTube, na última quarta-feira, 13, um vídeo ao lado da psicanalista Ana Beatriz Barbosa com o tema “Quem sou eu enquanto me torno mãe?”. Durante o episódio, a artista falou sobre sua relação com a sogra Ana Maria Diniz , herdeira do grupo Pão de Açúcar.

Aguardando o nascimento do bisneto de Abílio Diniz, fundador do grupo Pão de Açúcar falecido em 2024, Mariana Rios comentou no seu canal “Basta Sentir” sobre as semelhanças entre ela e Ana Maria Diniz. De acordo com a atriz, a franqueza é uma característica que permeia o relacionamento entre sogra e nora.

“Quantas vezes, eu faço uma pergunta para ela, ela fala: 'não, de jeito nenhum'. Eu morro de rir. Eu prefiro mil vezes [uma resposta direta], mas as pessoas têm dificuldades", afirmou a apresentadora, que também fez elogios à sogra. “Ela é uma super mãe, super mulher, empresária. Ela tem uma coisa que é parecida comigo, que é praticidade. Não precisa pisar em ovos”, disse.

Noiva do economista Juca Diniz, Mariana Rios aguarda o primeiro filho do casal, Palo. O nome da criança foi revelado no programa Saia Justa, do GNT. Depois de sofrer algumas perdas gestacionais e atravessar a dificuldade de engravidar por meio de fertilização in vitro, compartilhada nas redes sociais, ela realiza um programa no YouTube sobre maternidade.

