Abilio Diniz deixa fortuna de US$ 2 bilhões, conheça todos os herdeiros

Com 88 anos de vida, Abílio Diniz teve 6 filhos: Ana Maria Diniz, Pedro Paulo Diniz, Miguel Diniz, Rafaela Diniz, Adriana Diniz e João Paulo Diniz - que morreu em 2022 Crédito: Reprodução/ Redes socais X @abilio_diniz

Com a morte de um dos empresários mais influentes do Brasil, Abilio Diniz, 87 anos, foi por muito tempo um dos principais acionistas dos supermercados Pão de Açúcar e Carrefour. Ao longo da sua vida, Abilio deixou seis filhos, dos quais somente cinco estão vivos. Diversamente influente em diversas áreas da sociedade brasileira, o empresário era considerado o 31º brasileiro mais rico do mundo, com patrimônio estimado em US$ 2 bilhões (R$ 9,9 bilhões, na cotação atual), conforme o ranking em tempo real de 2023 da revista Forbes. CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

Ele foi "vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite", segundo a família. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos. Entre os principais nomes na lista de herdeiros estão seus filhos Ana Maria, Pedro Paulo, Miguel, Rafaela e Adriana Diniz. João Paulo, que morreu em 2022, também fazia parte da lista de herdeiros. A escolha do sucessor do empresário depende de diversos fatores. É crucial para o futuro dos negócios da família que o selecionado possa surtir efeito no legado da empresa, sendo uma das mais importantes do varejo brasileiro. Abilio Diniz: quem são os herdeiros da fortuna bilionária do empresário? Além de herdar todo o valor líquido de sua fortuna, os filhos de Abilio Diniz ainda terão que lidar com as empresas que estavam sob gestão ou participação do empresário antes de seu falecimento. Carlos Fávaro: Abilio Diniz levou alimentos brasileiros para o mundo todo; ENTENDA

O principal negócio na atualidade do empresário era a Península, uma empresa de participações que já envolvia grande parte da família Diniz, onde é atualmente o segundo maior acionista do Carrefour global. Abílio era o presidente do conselho da Península.

Conheça todos os filhos de Abilio Diniz passíveis na lista de herdeiros: Ana Maria Diniz Nascida quando o pai tinha 24 anos, Ana Maria foi a primeira filha de Abilio. Ela é casada com Luiz Felipe D'Avila, político filiado ao Partido Novo, candidato à presidência em 2022. Além disso, é mãe de quatro filhos e tem quatro netos. Formada em Administração e com especialização pela Harvard Business School - uma das escolas de pós-graduação da Universidade Harvard - Ana Maria seguiu os passos de seu pai, ao tornar-se uma influente líder no ramo empresarial. Hoje, ela atua como presidente do Instituto Península. Relação de Abilio com o Ceará começou com Tasso; VEJA

João Paulo Diniz

O seu segundo filho foi João Paulo. Foi investidor e empresário, e morreu em 2022, aos 58 anos, vítima de um infarto. João Paulo Diniz deixou quatro filhos e a esposa, Ana Garcia. Após perder seu filho, Abílio se manifestou revelando que aquele episódio foi o "golpe mais duro" de sua vida. Além de Ana, João Paulo também namorou a top model Naomi Campbell. Ela chegou a prestar uma homenagem à época. "João Paulo Diniz. Não há nada que você não pudesse fazer, nosso super-homem, super-herói... Epítome do trabalho duro, determinação e dedicação, com tanta elegância... Que você voe alto e descanse em paz... Minhas sinceras condolências ao Abílio Diniz, Pedro Paulo Diniz e toda a família Diniz", escreveu ela.