Marcos Mion pode perder programa para Eliana na Rede Globo

Fora do Criança Esperança 2025, o apresentador Marcos Mion pode perder o programa ‘Caldeirão com Mion’ para Eliana

No dia 3 de julho foi confirmado que a apresentadora Eliana teria um novo programa na Rede Globo aos fins de semana. A atração deve ocorrer nas tardes de sábado e ainda não tem horário definido. A alteração na grade provoca rumores de demissão de Marcos Mion , com o possível fim do programa “Caldeirão com Mion”.

Dando mais força à especulação, o nome de Marcos Mion ficou de fora do Criança Esperança 2025. O apresentador esteve à frente do especial em 2024. Este ano, repetindo a participação histórica de 2023, a Rede Globo confirmou Xuxa, Eliana e Angélica no comando da 40ª edição do projeto.

Além de não estar inserido no plano comercial do Criança Esperança 2025, Mion ficou de fora da cobertura de eventos como Rock in Rio, The Town e “Gagacabana”, o show da cantora pop Lady Gaga em Copacabana no mês de maio. Segundo o portal Mix, o apresentador não conseguiu entregar o impacto esperado em audiência e publicidade desde que assumiu o posto de Luciano Huck no Caldeirão em 2021.

De acordo com as informações do site, as mensagens motivacionais de Mion no programa tem gerado incômodo nos bastidores, fazendo circular internamente o apelido de “pastor da Record”. O atual contrato do ex-apresentador da MTV e da Record com a Rede Globo é válido até 2026.

