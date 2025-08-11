Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 11/08/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 11/08/2025Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,11 de agosto de 2025 (11/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 11 de agosto de 2025 (11/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Robin Hood - A Origem" é um longa-metragem dirigido por Otto Bathurst.
Um cruzado endurecido pela batalha e um guerreiro mouro montam uma revolta audaciosa contra a corrupta coroa inglesa em uma releitura estilizada e corajosa do conto clássico.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Robin Hood - A Origem
- Quando: hoje, segunda, 11 de agosto de 2025 (11/08/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
