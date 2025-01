Roteirista acusa Marcos Mion de plágio em novo filme sobre autismo

Acusado de plágio pela cineasta Camila Rizzo, Marcos Mion é protagonista e assina a produção executiva do longa "MMA - Meu Melhor Amigo" / Crédito: Divulgação/ Disney

O filme "MMA - Meu Melhor Amigo", que estreou nesta quinta-feira, 16, está sendo acusado de plágio pela cineasta Camila Rizzo.

Com um pedido protocolado no Tribunal de Justiça de São Paulo, a roteirista abriu processo contra o apresentador Marcos Mion e a produtora Formata, que, de acordo com a acusação, teriam plagiado o curta “Headway”, de autoria de Camila.



A trama da produção de Mion acompanha um lutador de MMA recém-aposentado que descobre ser pai de um menino autista e precisa enfrentar desafios para se conectar com o filho.



Segundo Mion, protagonista do longa e também responsável pela produção, o personagem foi criado a partir de memórias que ele compartilha com o filho, Romeo, que também tem Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Camila afirma que o enredo é similar à proposta de "Headway", que abordava a relação entre um menino autista e um lutador em busca de superação. A roteirista pede uma indenização de R$50 mil por danos morais e por quebra de direito autoral, além de exigir o reconhecimento público do caso.



O mérito do processo ainda não foi analisado pela Justiça de São Paulo, que negou a tutela de urgência solicitada para suspender a exibição do filme. Prints de mensagens demonstram o interesse de Mion na obra Em atualização realizada pelo portal Splash neste sábado, 18, foram divulgadas transcrições de conversas iniciadas em fevereiro de 2018, quando Mion respondeu a uma publicação de Rizzo no Twitter, demonstrando interesse no enredo de “Headway”. Após a troca inicial, Rizzo detalhou a proposta à empresária, que, segundo o material anexado, teria respondido: "Estamos loucos com essa história! Isso pode virar um longa maravilhoso! Eu e Mion estávamos atrás de uma boa história para contar."



Conforme a defesa de Rizzo, as conversas incluíam a proposta de Mion atuar como protagonista e produtor executivo do longa.

"O Mion só entraria no curta se fechássemos a parceria para o longa. […] Acreditamos que um longa com essa história, protagonizado pelo Mion e ainda abordando o autismo, pode ter um alcance muito grande", escreveu Adriana Pires, empresária de Mion, em outra mensagem anexada ao processo.

Segundo a defesa de Camila Rizzo, o roteiro de “Headway” era um trabalho de conclusão de curso, e a roteirista não tinha interesse, naquele momento, em vender o material.