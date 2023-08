Projeto cearense de dança será beneficiado pelo Criança Esperança

O Instituto Katiana Pena, localizado no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, foi anunciado como o mais novo beneficiado pelo Criança Esperança. O programa vai ao ar nesta segunda-feira, 7 de agosto, na TV Globo.

O Instituto Katiana Pena (IKP) é uma OSC - Organização de Sociedade Civil que atua há oito anos em Fortaleza, oferecendo arte e educação no combate à desigualdade social. São atendidos 1000 educandos por mês em dois polos: "lazer e esportes" e "arte e educação".

"A verdade da nossa missão, a seriedade do nosso trabalho e o comprometimento com a nossa favela nos trouxeram até aqui. Estamos no Criança Esperança 2023 e esse momento é de todos nós. Do Bom Jardim para o mundo!", escreveu o perfil do IKP no Instagram.

O Criança Esperança vai acompanhar as ações do Instituto durante um ano. Com o investimento, Katiana, fundadora do Instituto, planeja aumentar o número de atendimentos e também contratar profissionais especializados.



Em 2017, o projeto teve sua sede reformada em um quadro do Caldeirão do Huck, ganhando uma sala de dança apropriada com todos os equipamentos, uma biblioteca, vestiários, camarim, recepção, jardim e também uma casa nos fundos para Katiana.

