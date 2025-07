Após interação, boatos de caso entre Vini Jr e Virgínia ganham força

Especulações apontam que influenciadora ficou em clima de romance com o atacante durante festa de aniversário do jogador do Real Madrid

Os rumores de um affair entre Vini Jr e Virgínia começam a serem vistos como plausíveis. A perspectiva começa a mudar depois de o atacante curtir uma postagem da influenciadora nas redes sociais neste último domingo (27). Inclusive, tal situação ocorreu alguns dias depois da festa de aniversário do astro do Real Madrid.

Na publicação, Virgínia posou para foto com as duas filhas Maria Alice e Maria Flor, que são oriundas do seu antigo casamento com o cantor Zé Felipe. A legenda escolhida pela empresária destacou o clima familiar.