De polêmicas a muito luxo: relembre casamento de Virginia e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe terminaram seu casamento de quatro anos, de acordo com uma postagem feita pela influenciadora em suas redes sociais nesta terça-feira, 27. Leia aqui o comunicado. Com relacionamento marcado por polêmicas e ostentação, ambos se conheceram durante a pandemia, em 2020, por meio da internet.

Relembre alguns dos momentos marcantes do relacionamento do entre o cantor e a influenciadora. Casamento Zé Felipe, que é filho do cantor Leonardo, contou, tempos atrás, que chamou Virginia para conversar após um amigo mostrar seu perfil nas redes sociais. "No segundo dia que a gente se viu pessoalmente, o Zé Felipe me pediu em namoro, com 15 dias a gente estava morando juntos, com 2 meses eu engravidei, com 5 meses a gente casou", disse Virginia, durante uma entrevista ao Fantástico em 2022.

O casamento ocorreu apenas no civil, em 26 de março de 2021, sem uma grande comemoração. A influenciadora relembrou que, após a perda de seu pai, o sonho de "entrar na igreja" diminuiu. Nascimento dos filhos Em 30 de maio do mesmo ano, nasceu Maria Alice, a primogênita. Virginia também revelou que a gravidez "não foi programada" e que ocorreu após uma cirurgia de lipoaspiração, quando ela deixou de utilizar contraceptivos por recomendação médica.

Maria Flor, a segunda filha, nasceu em 22 de outubro de 2022. Conhecida nas redes sociais por ser "engraçadinha", a "Floflo", como é apelidada, completou dois anos em uma grande festa temática da Turma da Mônica. José Leonardo, o caçula, nasceu em 8 de setembro de 2024. O casal comemorou o nascimento do filho, também pelas redes sociais. Patrimônio milionário e viagens

Virginia é considerada uma das maiores influenciadoras do Brasil. Com cerca de 32,7 milhões de seguidores no Instagram, ela também é apresentadora do Sabadou, programa do SBT, e dona da marca WePink. Em 2024, Virginia construiu a mansão da família, em um condomínio de Goiânia. O terreno possui cerca de 7 mil metros quadrados, piscina de 100 metros quadrados e sete suítes. A propriedade também conta com pisos e paredes de mármore, uma ampla área externa, telão de frente para a piscina, uma grande suíte com lustres e quartos com brinquedos para os pequenos, além de sauna, cinema, estúdio de gravação e salão de cabeleireiro.