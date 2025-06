Filho de João Gomes emociona público no São João de Caruaru

Considerado um dos maiores eventos juninos do Brasil , a festividade realizada no interior de Pernambuco deve encerrar no dia 2 de julho, após quase um mês de programação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia também | João Gomes, Jota.pê e Mestrinho trazem a turnê Dominguinho para Fortaleza

Conhecido por sucessos do forró e piseiro, como “Dengo”, “Meu pedaço de pecado”, “Aquelas coisas” e “Coração de vaqueiro”, João Gomes fez o público que lotou o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga se emocionar ao levar para o palco Jorge, seu filho de 1 ano de idade.

Nascido em janeiro de 2024, fruto do casamento com a influenciadora Ary Mirelle, a criança passeou pelo palco ao lado do pai que seguia com a apresentação. “Invasão de fofura”, escreveu João Gomes na legenda da publicação, junto a uma galeria de fotos do momento.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp