João Gomes e Ary Mirelle anunciam gravidez do segundo filho

O casal contou a novidade com um vídeo revelando o sexo e o nome do bebê: um menino chamado Joaquim. Os dois já são pais de Jorge , de 1 ano.

"Deus já tinha me falado de você, meu filho, meu Joaquim", escreveu Ary na legenda da publicação realizada no Instagram.

No vídeo, o casal aparece com vendas, pintando um ao outro e na presença do primogênito, Jorge. Sem saber qual cor estavam usando, demonstram alegria ao tirarem as vendas e se depararem com a cor da tinta.

O cantor pernambucano e a influenciadora estão juntos desde 2022 e se casaram em outubro de 2024, no Recife.