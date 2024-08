Ary Mirelle diz que seu filho com João Gomes tem distonia; entenda a condição

A influenciadora Ary Mirelle, esposa do cantor João Gomes, revelou que o filho do casal, Jorge, tem distonia. Informação foi dada durante interação nas redes sociais com uma seguidora que perguntou o motivo de Jorge não usar calçados nos passeios pela Europa, onde a família está aproveitando as férias.

“Jorge tem distonia, o pé começa a ficar suado e vermelho e ele começa a chorar quando está calçado. O que mais coloco é meia quando está muito frio, mas chega um momento que ele começa a reclamar e chorar de novo. Mas com o tempo vai melhorando e eu vou colocar”, explicou na ocasião.

Estudante chegou a dizer ainda que, em razão da condição, o pequeno tem usado poucos calçados.