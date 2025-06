Marisa Maiô: quem é? Saiba quem criou e onde assistir à apresentadora IA

Misturando sátira e nostalgia, Marisa Maiô simula programas de auditório e presta tributo a apresentadoras clássicas da TV com ajuda da IA / Crédito: Reprodução/ Instagram; @raonyp

Com voz de apresentadora de TV dos anos 2000, sotaque paulista marcado, bordões exagerados e figurino de auditório, Marisa Maiô parece saída diretamente de um programa da tarde. Mas ela não é real.

Criada com inteligência artificial, Marisa viralizou nas redes sociais nos últimos dias ao protagonizar vídeos realistas que simulam talk shows e quadros populares da televisão brasileira. A personagem, totalmente gerada por IA, acumula milhões de visualizações e já fechou até contrato publicitário com uma das maiores varejistas do Brasil. Marisa Maiô: como surgiu a personagem?

Marisa Maiô é fruto da mente de Raony Phillips, criador do canal Girls in the House e conhecido por trabalhar com sátiras e personagens animadas. A ideia surgiu como um experimento para testar as capacidades de novas IAs de vídeo, como o Veo 2 e o recém-lançado Veo 3, do Google. A personagem foi criada para simular uma apresentadora de programa popular, em estilo próximo ao de Márcia Goldschmidt, Christina Rocha ou mesmo Sônia Abrão, com direito a conselhos exagerados, perguntas invasivas e uma dose de deboche.

A primeira aparição de Marisa foi publicada nas redes de Raony e acumulou mais de 1,5 milhão de visualizações em somente 24 horas. Poucos dias depois, um novo vídeo ultrapassou 3,5 milhões de acessos, mostrando que o público não somente ficou intrigado, mas passou a acompanhar as “novidades” do programa. Marisa Maiô: apresentadora realista através da IA

Toda a estética do "Programa Marisa Maiô" — da apresentadora à plateia, das câmeras aos cenários — é gerada por IA. Os vídeos são criados com cortes curtos, de até oito segundos, seguindo a lógica do TikTok e do Reels, para facilitar o consumo rápido e prender a atenção.

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp O diferencial está no uso do Veo 3, tecnologia de ponta capaz de gerar imagens em altíssima qualidade, com movimentos labiais sincronizados e expressões naturais. O criador já falou que a ideia era testar os limites do realismo. E, embora ainda existam falhas visuais pontuais (como dedos a mais ou gestos robóticos), o resultado tem surpreendido até quem está habituado ao uso de deepfakes. Marisa Maiô: referências televisivas e apelo cultural

O sucesso de Marisa se deve em parte ao forte apelo nostálgico, com os vídeos imitando a estrutura de programas como "Casos de Família", "A Hora da Venenosa", "Superpop" e até momentos clássicos do "Domingão do Faustão".