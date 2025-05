Renato Aragão lembra parceria com Carlos Alberto de Nóbrega na TV

No "Domingão com Huck", da Globo, Carlos Alberto de Nóbrega ganha homenagem de Renato Aragão durante programa especial

Um dos nomes de destaque no humor nacional, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega foi homenageado pela Globo no último domingo, 25.

“Direto do banco da ‘Praça é Nossa’ para a poltrona da Linha do Tempo”, anunciou Luciano Huck durante a participação do comunicador no “Domingão com Huck”.