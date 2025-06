Bruna Biancardi surpreende seguidores ao revelar casamento com Neymar: "Já somos casados"

Bruna Biancardi surpreendeu os seguidores ao revelar que já está casada no civil com Neymar. Entenda

Bruna Biancardi pegou os seguidores de surpresa ao revelar que já está casada com Neymar. A influenciadora, que costuma ser discreta sobre os detalhes mais íntimos de sua relação com o jogador, compartilhou a informação após abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram.

"Quando vocês vão se casar?", questionou um seguidor. Bruna foi direta na resposta: "Já somos casados no papel".