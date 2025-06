Neta de Gilberto Gil conta como lida com falas preconceituosas

Aos 16 anos, neta de Gilberto Gil repercutiu nas redes sociais em entrevista em divulgação do seu primeiro álbum, "Cinema Love"; Confira o que ela disse

Flor assumiu-se como lésbica em 2023, ao compartilhar um print da conversa com a mãe, Bela Gil, no qual dizia: "Eu sou uma grande sapata , você tem uma filha bem gay". Dois anos depois e lançando sua carreira artística após participar como backing vocal da turnê “Nós a Gente” do seu avô, Gilberto Gil , Flor revela o que dizem sobre sua orientação sexual e como lida com isso.

Nascida em uma das famílias mais conhecidas da música brasileira, Flor Gil lançou seu primeiro álbum, “ Cinema Love ”, aos 16 anos. Em entrevista ao Extra nessa terça-feira, 3, a jovem cantora falou sobre lidar com comentários preconceituosos acerca de sua sexualidade.

Flor também explica que teve um apoio muito forte dos pais, o empresário João Paulo Demasi e a apresentadora Bela Gil , que comentou mais de uma vez ter um relacionamento aberto com o agora ex-marido. Além disso, uma das inspirações de Flor é a tia Preta Gil , abertamente bissexual. “ Com essa proteção, eu consigo caminhar bem ”, explica.

Leia no O POVO+ | O fim da MPB ou estrelas mudam de lugar

Leia Também | 80 anos de Gilberto Gil: vida, obra e influência de um ícone da música



Além do apoio familiar, Flor também revelou que recebe mensagens de apoio de fãs e seguidores que destacam o quanto ela ajudou a tornar a conversa em torno da orientação sexual mais leve. “Dizem: ‘Você me ajudou tanto’, especialmente quando eu falo abertamente sobre algo que não é tão comum, sendo a minha sexualidade ou minha relação com minha mãe”, completa.

A artista também revelou em junho do ano passado que namora uma norte-americana chamada Nikita Chikita, 19, que mora em Nova York assim como ela. O relacionamento possui o apoio da família, com Flor contando que Nikita já conheceu toda a família e foi até a um show de Gilberto Gil em uma das visitas que fez ao Brasil. As duas também visitaram Preta Gil que estava internada em tratamento contra um câncer.