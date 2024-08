Gilberto Gil em Fortaleza: veja os valores dos ingressos do show

Na tarde desta terça-feira, 6, Gilberto Gil anunciou que irá se aposentar dos palcos. Grande nome da música brasileira, o artista baiano fará uma turnê de despedida que, até o momento, deve passar por nove cidades do Brasil.

Iniciando em março de 2025 com primeiro show em Salvador, a turnê “Tempo Rei” irá passar em Fortaleza no dia 15 de novembro, um sábado, no Centro de Formação Olímpica (CFO), no bairro Castelão.

A pré-venda dos ingressos tem início no dia 19 deste mês, às 10 horas, com exclusividade para clientes do Banco do Brasil. Já a venda dos ingressos para o público geral inicia no dia 22, às 12 horas, no site da Eventim ou na bilheteria do Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz).