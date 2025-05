Quem é Pedro Andrade? Conheça o novo namorado de Sandy

A cantora Sandy apareceu pela primeira vez em público com Pedro Andrade, seu atual namorado. O momento ocorreu no sábado, 24, durante uma ida ao teatro em São Paulo, onde assistiram à peça “O Céu da Língua”, estrelada pelo ator e humorista Gregório Duvivier.

Chegando juntos ao local, o casal foi parado por fotógrafos e posou com simpatia para quem estava presente. Foi a primeira aparição oficial de Sandy com Pedro após a revelação do relacionamento em meados de 2024.