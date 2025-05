Sandy vai ao teatro em SP com o namorado Pedro Andrade

Cantora de 42 anos assistiu à peça de Gregório Duvivier ao lado do médico, com quem mantém um relacionamento discreto desde 2024

A cantora Sandy, 42, foi ao teatro com o namorado Pedro Andrade, 35, na noite deste sábado, 25, em São Paulo. O casal assistiu à peça "O Céu da Língua", estrelada pelo ator e humorista Gregório Duvivier.

No local, Sandy foi simpática com os fotógrafos e posou sorrindo antes de entrar no teatro. Os dois chegaram juntos e mantiveram discrição durante o evento.