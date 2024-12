Sandy fala pela primeira vez sobre novo namorado: ‘Muita fofoca’

Sandy revela haver muita "fofoca e especulação" sobre o namoro com o médico nutrólogo Pedro Andrade

A cantora Sandy comentou sobre o seu atual relacionamento com o médico nutrólogo Pedro Andrade. Participando da cerimônia do Prêmio Multishow 2024, ocorrida na noite de terça-feira, 3, a artista falou do namoro pela primeira vez à revista Quem.

“Me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é grande, é muita fofoca, muita especulação”, disse, ao ser questionada se há um incômodo com a exposição excessiva acerca da vida pessoal.