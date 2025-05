Filha de Debora Bloch e Olivier Anquier casa em cerimônia íntima

Julia Bloch Anquier e Maria Beraldo oficializaram a união em uma cerimônia intimista no sábado, 24, com a presença de familiares e amigos

Julia Bloch Anquier, 32 anos, filha da atriz Debora Bloch e do chef Olivier Anquier, se casou com a cantora Maria Beraldo, 37, na tarde do último sábado, 24. A cerimônia aconteceu em um ambiente reservado , com a presença apenas de familiares e amigos mais próximos do casal.

“Vou estar com essa pessoa porque ela sempre me respeitou, sempre me amou – é uma semente que nós semeamos. É felicidade por estar uma na mão da outra”.

Julia Bloch se casa com a cantora Maria Beraldo: celebração contou com apoio da família

O casamento foi oficializado com a tradicional frase “Em nome da lei, eu as declaro casadas”, seguida de um beijo entre as noivas e aplausos dos convidados. O momento foi registrado em vídeo publicado por Olivier Anquier nas redes sociais.

“Hoje, Debora e eu tivemos o privilégio de acompanhar o casamento da Julia, nossa filha primogênita, com a linda e excepcional Maria. Um novo capítulo de vida está se iniciando na vida delas e desejo muita felicidade”, escreveu o chef.