Sandy e Lucas anunciam separação após 15 anos de casados

Em publicação conjunta no Instagram, Sandy Leah e Lucas Lima anunciaram o fim do relacionamento de 24 anos.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, escreveram.

Os dois afirmam que não teve brigas nem mágoas, e comentam que, apesar do fim do casamento, seguirão com “respeito e amizade infinita".