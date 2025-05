Roberto Carlos relembra relação com Gloria Maria: ‘Eterna'

Lançada em abril deste ano, “Gloria” reconta a trajetória e celebra a memória e o legado de uma das mais importantes jornalistas do Brasil. Em quatro episódios, a série da Globo traz imagens de bastidores e depoimentos de amigos e familiares de Gloria Maria (1949-2023).

Na última parte, exibida no domingo, 18, uma participação especial reacendeu as dúvidas acerca dos relacionamentos pessoais da comunicadora. Roberto Carlos, o Rei da música brasileira, relembrou sua amizade com Gloria. “Eu não posso falar muito agora que eu choro. Me emociono, é...”, iniciou o artista.