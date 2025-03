Após traição, Iza e Yuri Lima aparecem juntos em camarote na Sapucaí

Casal voltou a fazer aparições públicas no Carnaval; Eles terminaram em julho do ano passado após cantora expor traição nas redes sociais

Na noite anterior, no carnaval em São Paulo, eles fizeram a primeira aparição pública desde que o casal se reconciliou, em agosto do ano passado. Eles só haviam aparecido juntos nas redes sociais.

Assumidos e aproveitando o Carnaval! Iza e Yuri Lima foi curtir o carnaval em um camarote na Sapucaí na noite de domingo (2), no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro.

Iza e Yuri confirmaram a reconciliação por meio de um post feito por ele no início do ano. O atleta compartilhou fotos pessoais do casal e agradeceu pela parceria com a cantora na vida.

De macacão vermelho todo brilhoso e decotado, Iza também usou um boné da mesma cor escrito ‘fé nas malucas’. Além disso, a cantora apostou em um brinco e colar de pedras. Por outro lado, Yuri Lima estava com a blusa do camarote, o famoso ‘abadá’.

Yuri Lima e Iza

O fim do namoro do casal ficou marcado por uma polêmica de infidelidade por parte do ex-atleta. Em julho do ano passado, Iza comunicou o término através de um vídeo no Instagram em que revelou a traição de Yuri com uma mulher que ele “nunca tinha deixado de conversar”.

A notícia do término pegou o ex-jogador de surpresa, visto que ele estava em campo no momento da publicação do vídeo, mas revirou sua vida. Yuri deixou o Mirassol pouco tempo depois para, segundo fontes, trabalhar na empresa de Iza – como uma das supostas condições impostas por ela na reconciliação.