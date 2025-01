Yuri reitera amor por Iza em aniversário de namoro e confirma reconciliação

Relacionamento da cantora e Yuri Lima passou por reviravoltas em 2024 como anúncio de gravidez, descoberta de traição, separação e reaproximação / Crédito: Jogada 10

O começo de um novo ano serviu como pretexto para Yuri Lima reforçar o seu amor pela cantora Iza. Em uma postagem nas redes sociais, o ex-atleta fez uma declaração comovente ao fazer uma ponderação sobre a relevância da família em uma data especial. O aniversário de dois anos de namoro com a artista. Deste modo, ele também confirmou a reconciliação ao agradecer o perdão que Iza lhe concedeu. Assim, Yuri frisou que tanto o namoro como o nascimento da filha, Nala, promoveram uma mudança em sua vida. Para ilustrar essa reflexão, o ex-jogador compartilhou uma foto no momento da gravidez da cantora, bem como um vídeo sorridente da sua cria.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Essa foto me mostra a coisa mais importante nesse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu”, destacou Yuri.

“Obrigado por ser assim, Bela. Hoje entendo mais do que nunca como Deus olha cada detalhe de nossas vidas. Que tudo tem um propósito. Depois de cada choro, de me arrepender tanto achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos e são tantos com vocês duas. Posso dizer que graças a tudo que aconteceu, os últimos 4 meses foram e estão sendo os melhores ao seu lado e com a nossa princesa. Você é a mulher da minha vida toda!”, acrescentou o ex-atleta. Declaração de amor A respeito da dedicatória do aniversário de namoro, nesta quinta-feira (02/01), o ex-jogador admitiu que o relacionamento foi essencial para a sua evolução.