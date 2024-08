Atriz brasileira é indicada a prêmio internacional; saiba mais

Giovanna Lancellotti é indicada a prêmio europeu por atuação no filme nacional da Netflix "O Lado Bom de Ser Traída"

A atriz Giovanna Lancellotti foi indicada ao Septimius Awards 2024 por sua atuação em "O Lado Bom de Ser Traída", da Netflix. A premiação começou na segunda-feira, 19, e termina nesta terça-feira, 20, em Amsterdã, na Holanda.

Baseado no livro de mesmo nome escrito por Sue Hecker, pseudônimo da escritora brasileira Débora Gimenez, a trama alcançou o top 10 do streaming em 91 países, além de ter alcançado o primeiro lugar no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia também | Cinema de Fortaleza faz promoção de ingresso a R$ 10; saiba mais