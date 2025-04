Joelma cancela participação no show de 60 anos da Globo; entenda

Uma infecção urinária impediu a participação de Joelma no show de 60 anos da TV Globo

Neste domingo, 27, a cantora Joelma foi diagnosticada com infecção urinária , o que a levou a cancelar sua participação no show em comemoração aos 60 anos da TV Globo , programado para esta segunda-feira, 28.

De acordo com a nota, Joelma procurou atendimento médico no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, após sentir um desconforto abdominal. Lá, ela foi diagnosticada com a infecção e precisará seguir repouso.



A assessoria da cantora agradeceu o apoio dos fãs e reforçou que, em breve, Joelma estará de volta aos palcos, cheia de energia e entusiasmo. "Saúde sempre em primeiro lugar", destacou o comunicado enviado à imprensa.



Show de 60 anos da TV Globo



O show especial em comemoração aos 60 anos da TV Globo acontecerá nesta segunda-feira, 28, e será transmitido ao vivo, logo após a novela "Vale Tudo".



O line-up do evento conta com apresentações de Iza, Ana Castela, Simone Mendes, Maiara & Maraisa, Zezé Di Camargo & Luciano, Lauana Prado, João Gomes, MC Cabelinho, As Frenéticas, Negra Li, Roupa Nova, Alexandre Pires e Paulinho da Viola.