Fantástico deste domingo (11/05): que horas começa?

Fantástico: Ana Paula Arósio reaparece em entrevista inédita

Em um dos destaques da noite, Ana Paula Arósio reaparece em uma entrevista rara ao "Fantástico". Longe da televisão desde 2010, a atriz participa do videocast "O Futuro Já Começou", iniciativa da Globo em comemoração ao centenário da emissora, que será celebrado em 2025.

Durante a conversa, ela relembra momentos curiosos dos bastidores da novela Terra Nostra (1999), como quando andava a cavalo pelos estúdios da Globo.

“Eu entrava dentro da sala de edição com um cavalo”, contou aos risos. Atualmente, segundo a revista Vogue, Ana Paula vive em Londres com o marido, o cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro.

Fantástico: outros destaques do programa

O "Show da Vida" também exibe neste domingo o segundo episódio da série A Jornada da Vida, com Sônia Bridi e Paulo Zero explorando o Sudeste Asiático. Nesta edição, os jornalistas percorrem o trajeto do Rio Mekong, no Laos.