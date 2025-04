Taís Araújo disse não a Vin Diesel para papel em Velozes e Furiosos

O convite aconteceu para o filme "Velozes e Furiosos 5: Operação Rio", ambientado do Rio de Janeiro

Segundo ela, o convite aconteceu em um momento significativo da sua vida pessoal e profissional. Na época, Taís tinha acabado de protagonizar a novela de Manoel Carlos, onde deu vida à personagem "Helena", e também havia reatado o casamento com seu marido, Lázaro Ramos.

Durante entrevista ao videocast “Conversa Vai, Conversa Vem” , a atriz Taís Araújo revelou que recusou um convite para atuar ao lado do ator norte-americano Vin Diesel na famosa franquia “Velozes e Furiosos" .

"O trabalho acabou, eu estava exausta, mas acabei fazendo um teste no qual não tinha a menor esperança de passar. Aí, passei, e me disseram: ‘Agora você tem que ir para Los Angeles fazer outro teste’. Só que eu já tinha uma viagem marcada com o Lázaro para Nova York e, depois, para a Grécia", contou.

Ela continuou: “Ele (Vin Diesel) dizia que queria filmar no Rio, mas que era caríssimo, e que talvez fizesse em Porto Rico. ‘Você quer fazer?’, ele me perguntou. E eu respondi: ‘Não, eu quero ter filho. Meu marido está me esperando lá em Nova York. É claro que, se eu dissesse que ia fazer, eu faria. Mas meu desejo, naquele momento, era olhar para a minha vida pessoal'”, revelou Taís.

A atriz também comentou sobre não ter o sonho do "sonho americano", afirmando que, apesar das dificuldades enfrentadas pelo País, ela se sente feliz e realizada no Brasil.

“Tenho uma vida muito boa aqui no Brasil. Sou muito feliz, sou respeitada, tenho muitas possibilidades... Sei lá, o Brasil tem muitos problemas, mas adoro morar aqui”, disse.