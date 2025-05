Carlinhos Maia revela dúvida sobre ser pai: 'Não sei se quero abdicar do amor por mim'

Influenciador abordou o tema no programa Sabadou com Virgínia, transmitido pelo SBT. Carlinhos disse que passa por um processo de transformação

O influenciador Carlinhos Maia, de 33 anos, revelou que tem dúvidas a respeito da paternidade. Questionado a respeito do tema, ele destacou que não se sente pronto para "abdicar do amor" que sente por si mesmo.

"Às vezes quero, às vezes não quero. Eu fui adotado. E a gente se deu bem, eu e minha mãe. E fico pensando: vou adotar e se a gente não se der bem?", contou no programa Sabadou com Virgínia, do SBT.