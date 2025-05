Alane Dias e Francisco Gil são flagrados em clima de romance no RJ

A ex-BBB Alane Dias aproveitou o feriado desta quinta-feira, 1º, ao lado do cantor Francisco Gil na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Os dois foram vistos em clima de intimidade, trocando beijos e carinhos à beira-mar, o que intensificou os rumores de um possível relacionamento.

Além do casal, quem também marcou presença no passeio foi Sol de Maria, filha de Francisco com a modelo Laura Fernandez. A presença da menina reforçou o ar de proximidade e intimidade entre Alane e o cantor.