Thais Carla perde 30kg e faz cirurgia bariátrica; 'vida diferente'

A influenciadora Thais Carla passou por uma cirurgia bariátrica nesta segunda-feira, 28, em Salvador. Conhecida por sua militância contra a gordofobia , ela optou pela cirurgia como parte de um novo projeto de cuidado com sua saúde e bem-estar.

"Tenho uma família que me aceita como sou. Não precisava mudar, mas quis. Quis ter uma vida diferente , brincar com minhas filhas e voltar a dançar", afirmou Thais, destacando que sua família também adotou hábitos mais saudáveis.

Em uma recente entrevista à revista Marie Claire, a dançarina revelou que seu objetivo é ganhar mais fôlego para voltar a dançar , sem as pressões externas que recebe nas redes sociais, além de ter mais energia para brincar com suas filhas.

Desde novembro de 2024, Thais decidiu adotar um estilo de vida mais saudável, focado no cuidado com o corpo e a mente. Esse processo incluiu reeducação alimentar, prática regular de exercícios e um reposicionamento pessoal, resultando na perda de 30 quilos .

Conheça Thais Carla

Bailarina desde a infância, Thais Carla fundou sua própria escola de dança ainda na adolescência e conquistou projeção nacional ao integrar o balé do programa “Legendários”, da Record, além de fazer parte do grupo de dançarinas da cantora Anitta.

Com Anitta, Thais se apresentou em diversos shows e eventos, incluindo o Carnaval.

Em 2009, ela conquistou o primeiro lugar no quadro “Se Vira nos 30” do programa “Domingão do Faustão".