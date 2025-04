Pesadelo na Cozinha hoje: que horas começa e o que aconteceu no Jerky’s?

André James trocou a Odontologia pela gastronomia e agora luta para salvar o Jerky’s no Pesadelo na Cozinha desta terça, às 22h30, na Band / Crédito: Reprodução/Band

O último episódio da quarta temporada de Pesadelo na Cozinha vai ao ar nesta terça-feira, 29, às 22h30, logo após o programa Perrengue do Dia, na Band. A atração, comandada pelo chef Erick Jacquin, traz como desafio final o restaurante Jerky’s, especializado em comida jamaicana e localizado em São Paulo. Cearense viraliza ao compartilhar retorno de restaurante do pai em Fortaleza; CONFIRA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O dono do estabelecimento é André James, um jamaicano que chegou ao Brasil há 10 anos para estudar Odontologia. Ele se formou, mas decidiu seguir um caminho bem diferente: o da gastronomia. Apaixonado pela cultura brasileira e com saudade dos sabores de sua terra natal, ele criou o Jerky’s para homenagear suas raízes e difundir a culinária caribenha no país. Porém, a falta de experiência no setor e a dificuldade em aceitar críticas colocaram o negócio à beira do colapso. Veja como será o episódio de hoje: Pesadelo na Cozinha: que horas começa e onde assistir hoje (29/04)?

Pesadelo na Cozinha é uma coprodução da Band com a Warner Bros. Discovery e vai ao ar às 22h30, com transmissão simultânea no Band.com.br, no aplicativo Bandplay, no YouTube da Band, além de estar disponível nas plataformas Max e Discovery Home & Health.

Onde assistir ao último episódio de Pesadelo na Cozinha:

Band – TV aberta

Band.com – site e YouTube

Bandplay, Max e Discovery – streaming SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Pesadelo na Cozinha: problemas de limpeza e "ajuda" do vizinho

Logo ao chegar, Jacquin se depara com uma série de problemas estruturais: a cozinha estava suja, o ar-condicionado, o forno e a coifa não funcionavam — um cenário caótico que fez o chef francês sair à rua para pegar um ventilador emprestado com vizinhos, antes que passasse mal com o calor. Para piorar, o restaurante operava com dois cardápios diferentes: um para o Jerky’s e outro para um projeto paralelo chamado Caribenha Seafood, o que gerava confusão entre os clientes e atritos com a equipe.

Visivelmente irritado, o chef não poupou críticas: “Você é nojento e não se respeita. Aqui tem um espaço bom, mas você não merece o que tem nas mãos”, disparou. O episódio também promete surpresas e uma transformação significativa no restaurante. Resta saber se James conseguiu virar o jogo — ou se o Jerky’s seguirá como mais um caso perdido. Pesadelo na Cozinha: conheça o Jerky’s

Criação de André James, de 35 anos, o Jerky’s Cozinha Caribenha é um restaurante especializado em churrasco jamaicano. O local é considerado o primeiro restaurante caribenho da capital paulistana.