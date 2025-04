Lampião é retratado em documentário inédito que estreia no Dragão

Wolney Oliveira estreia documentário sobre Lampião nos cinemas / Crédito: Kajá Filmes/ Divulgação

O cangaceiro mais emblemático da história brasileira, Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, retorna às telas de cinema com o documentário "Lampião, Governador do Sertão", dirigido por Wolney Oliveira. A estreia ocorre na sexta-feira, 2 de maio, às 19 horas, no Cinema do Dragão. Após a exibição será realizado um debate sobre a obra. O longa chega ao circuito nacional em junho, com sessões programadas em diversas cidades do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O filme investiga os mitos e paradoxos que cercam a figura central do cangaço, apresentando uma nova visão sobre sua trajetória. A proposta é explorar as várias facetas de sua figura, desconstruir a dicotomia entre "bandido e herói" e aprofundar no simbolismo que Lampião exerce até os dias atuais na cultura popular. O diretor do filme, Wolney Oliveira, explica que sua paixão pela história do cangaço surgiu ainda na infância, com o filme "Memórias do Cangaço", de Paulo Gil Soares. "'Lampião, Governador do Sertão' é meu segundo filme sobre o cangaço. 'Os Últimos Cangaceiros' foi o primeiro. Neste trabalho, procuro contar não só a história de Lampião, mas também seu legado cultural no cinema, na literatura, no artesanato e na literatura de cordel", conta o cineasta, em material enviado à imprensa.