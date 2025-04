Expedition 33 promove jornada artística contra o tempo e a morte

“Clair Obscur: Expedition 33” um RPG que se destaca tanto pelo estilo artístico quanto pela ousadia narrativa. O jogador é lançado num mundo onde a morte chega com precisão matemática: uma entidade conhecida como “A Pintora” determina a idade máxima das pessoas ao pintar um número em um monólito gigante. Quando a história começa, ninguém com mais de 33 anos permanece vivo. Essa premissa singular já garante um enredo carregado de emoção e desespero, mas é na forma como os personagens reagem a essa condenação que o jogo brilha. A equipe protagonista é composta por adultos em seus últimos dias, unidos por perdas profundas e uma vontade desesperada de mudar o destino.

A jogabilidade mistura batalhas por turnos com comandos em tempo real. Inspirado por clássicos como “Final Fantasy X” e “Persona 5”, mas com uma pitada de “Sekiro”, o combate exige reflexos rápidos para desviar ou aparar ataques inimigos. Cada personagem tem mecânicas próprias, o que traz variedade, mas também um nível de complexidade que pode confundir quem está começando. Usar controles com sensibilidade ajustada, especialmente para parries, melhora bastante a resposta dos comandos. Jogadores menos acostumados podem preferir focar em esquivas, que têm uma janela mais generosa.

O visual impressiona desde os primeiros minutos. Com uma estética que remete à Belle Époque francesa, o jogo aposta em ambientes surreais e cenários quebrados, flutuando como pinturas inacabadas. Mesmo com algumas animações engessadas e momentos em que os personagens parecem manequins, a direção de arte compensa qualquer limitação técnica. Algumas transições entre cenas e jogabilidade poderiam ser mais suaves, mas não comprometem a imersão.

O áudio é um espetáculo à parte. A trilha sonora mistura piano melancólico e vocais franceses com momentos de pura grandiosidade, pontuando as batalhas e revelações com precisão emocional. O elenco de vozes entrega atuações marcantes, com destaque para Andy Serkis e Jennifer English, trazendo profundidade aos personagens.

Nem tudo é perfeito. A ausência de um mini-mapa em áreas complexas torna a navegação confusa em alguns momentos. O sistema de laços entre os personagens, similar ao de Persona, parece menos desenvolvido e acaba sendo ofuscado pelas cenas mais orgânicas do acampamento.