Casamento de Isis Valverde terá três vestidos e orçamento de R$ 5 mi

Esses são apenas alguns dos elementos que rondam a festividade, orçada em mais de R$ 5 milhões, segundo o Portal Leo Dias. Os pombinhos apaixonados se casaram no civil em 24 de dezembro de 2024, mas a cerimônia religiosa acontecerá no próximo mês, reunindo quase 300 convidados.

A atriz Isis Valverde revelou detalhes sobre seu casamento milionário com o empresário Marcus Buaiz. A festa, que vai ser realizada em 3 de maio no interior de São Paulo, terá torre de bloqueio de sinal de celulares e o aeroporto da cidade será temporariamente fechado para a privacidade dos convidados.

Seu filho Rael, de 6 anos, levará as alianças. Isis Valverde pode usar até três vestidos . Os quase 300 convidados receberam a orientação de dress code com tons suaves e cores pastéis e, acima de tudo, evitar as cores preto e vermelho e saltos finos.

A festa de casamento de Isis Valverde será realizada na Ville La Rochelleu, propriedade no município de Jarinu (SP). À revista Vogue, a atriz revelou que, um dia antes, o “pre-wedding” será uma noite de pizza. A cerimônia está marcada para 15 horas.

Um ano após o noivado, Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram no civil na noite de véspera de Natal Crédito: Reprodução/Instagram

Casamento de Isis Valverde: Quem é Marcus Buaiz?



Entre as madrinhas e os padrinhos estão as atrizes Thaila Ayala e Mariana Ximenes e o cantor Silva. Para manter a privacidade da festa, será instalada também uma torre no local, parapor parte dos convidados.

O relacionamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz se tornou público em junho de 2023, no Dia dos Namorados. A atriz mostrou um buquê de rosas que ganhou do empresário, com um poema direcionado a ele também na publicação.

Já o empresário compartilhou uma foto em que aparecia as mãos deles unidas e um trecho de uma música de Matheus e Kauan foi usada na legenda. “O amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa”, escreveu.