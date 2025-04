Giovanna Ewbank tem casa invadida por desconhecida: ‘assustador’

Nesta terça-feira, 8, a atriz Giovanna Ewbank compartilhou em seu Instagram uma situação inesperada que aconteceu em sua casa, no Rio de Janeiro. Uma mulher desconhecida entrou na residência da atriz se passando por alguém da sua equipe

A mulher se identificou na portaria como “Aline”, o mesmo nome de uma funcionária da casa, e foi autorizada a subir. “Eles falaram o primeiro nome, o pessoal aqui de casa achou que era uma pessoa que sempre está aqui e liberou”, explicou Giovanna nas redes sociais.

De acordo com o relato de Giovanna, a mulher estava sentada em seu sofá esperando por ela. “Eu olhei e ela falou: ‘Oi, cheguei’. Eu desci as escadas bem devagarzinho para tentar lembrar quem era”, contou a atriz.

Confusa com a situação, Giovanna tentou conversar com a visitante, mas ela, segundo a atriz, "não falava coisa com coisa".

A mulher ainda pediu um abraço, mas, diante da situação estranha, Giovanna recusou, pediu que ela saísse e acordou o marido, o ator Bruno Gagliasso, que foi atrás da mulher. Ela deixou o local sem resistência.