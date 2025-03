Cantor Zeca Pagodinho se veste de Jedi: "Deixa a força me levar"

Zeca Pagodinho apareceu com os netos, Noah e Vittorio, vestido de Jedi da franquia 'Star Wars' em foto publicada no Instagram. A brincadeira divertiu os internautas

Uma brincadeira do cantor carioca Zeca Pagodinho divertiu os internautas na última terça-feira, 11. O artista apareceu com os netos, Noah e Vittorio, vestido de Jedi, da franquia 'Star Wars'. A fotografia foi publicada no Instagram e já ultrapassou as 50 mil curtidas.

"Há muito tempo atrás, numa galáxia distante… Obi Wan Pagodinho te desafia a criar A legenda pra essa foto, aceitas?", diz a legenda da imagem, convidando os seguidores de Zeca Pagodinho a apostarem em legendas e trocadilhos.