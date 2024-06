Chitãozinho & Xororó rebatem fala de Zeca Baleiro: "Precisa se informar mais"

Zeca Baleiro se mostrou insatisfeito com o horário de seu show no Festival Turá e afirmou que não ficaria para ver a dupla sertaneja se apresentar

A dupla Chitãozinho & Xororó, uma das atrações do Festival Turá, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, respondeu em coletiva de imprensa, nesse sábado, 29, os comentários feitos pelo cantor Zeca Baleiro durante seu show no período da tarde do mesmo dia.

Inicialmente, os sertanejos disseram não saber o que Zeca havia falado. Ao serem informados dos comentários pela repórter Luiza Stevanatto, do Uol, abordaram o assunto de maneira descontraída.

Xororó brincou dizendo que acha "que ele se enganou, porque era a novela das 8 passada que tocava música nossa", referindo-se à abertura da novela "Terra e Paixão". Chitãozinho complementou dizendo que era brincadeira do cantor maranhense.