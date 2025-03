Wolf Maya critica atuais novelas da Globo: 'Tem que repensar'

Wolf Maya, ex-diretor de novelas da Globo, criticou como estão os atuais folhetins da emissora, afirmando que elas estão estranhas. A declaração foi dada à revista Veja em sua passagem pelo Brasil para o Carnaval do Rio de Janeiro.

“A Globo tem que repensar as novelas, está estranho. As audiências que eram cinquenta viraram vinte e cinco. Eles têm que fazer alguma coisa, mas não serei eu”, afirmou ele na entrevista, destacando que não há o envolvimento de antes do público com as tramas.