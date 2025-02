Bruna Marquezine e João Guilherme terminam namoro

Informação foi divulgada em primeira mão pelo site Hugo Gloss, que recebeu a informação via assessoria

“Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável , seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro”, disse a equipe em nota ao site Hugo Gloss.

Na noite desta quarta-feira, 19, a equipe de assessoria de Bruna Marquezine anunciou que a atriz não namora mais com o ator João Guilherme . Eles afirmaram que o término foi amigável e de comum acordo. O ex-casal estava junto desde agosto de 2024.

Ainda no texto do comunicado, a artista pediu respeito ao término sensível: “Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento.”

Polêmica no relacionamento antes do término

Os atores assumiram o namoro em agosto, após ele fazer uma homenagem para o aniversário da atriz. Recentemente, Bruna esteve em meio a uma polêmica com a família de João Guilherme. Ela esteve na festa de aniversário do ex-amado, comemorado na fazenda do cantor Leonardo, em Goiânia.

Contudo, a famosa preferiu ficar reclusa, sem se misturar com os demais convidados e sem tirar foto. Nas redes sociais, rumores viralizaram de que Bruna estava desconfortável em estar no mesmo espaço que Virgínia Fonseca, cunhada de João.