Após de 22 anos, atores da Malhação surgem juntos: 'o mesmo gato'

No último final de semana, a atriz Manu do Monte surpreendeu os internautas ao postar uma foto ao lado de Sergio Marone . Os dois viveram um casal romântico , Luísa e Victor, na Malhação de 2003. O colágeno em dia e o rosto jovem depois de 22 anos do lançamento da novela chamou a atenção da web e arrancou elogios.

Em 2022, Manu do Monte revelou, no canal do YouTube de Sérgio Marone, a pressão estética que sofria nos bastidores de Malhação. “Você na época estava enfrentando um problema com a balança. Lembro da pressão grande”, comentou o artista. “Foi um trauma. Hoje, eu sou muito feliz por ter sido protagonista de um seriado chamado ‘Malhação’ e que não estava no padrão (de magreza).” (Ana Luiza Santos/ Correio)