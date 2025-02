Nasce filho de Gisele Bündchen e Joaquim Valente

Gisele Bündchen dá à luz a um menino; mãe de Joaquim Valente confirma nascimento do bebê

Agora é oficial! O terceiro filho da supermodelo brasileira Gisele Bündchen nasceu nesta quarta-feira, 5. A chegada do novo membro da família da empresária foi confirmada por Alicinha Silveira, mãe de Joaquim Valente – pai do recém-nascido – à revista Ela.

A modelo já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian Lake, de 12, do casamento de 13 anos com o astro do futebol americano Tom Brady.

O recém-nascido é fruto do relacionamento de Gisele Bündchen com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Também brasileiro, eles estão publicamente juntos desde meados de 2023.