Ilha da Tentação: participante surta e invade reality após traição

No início desta semana, viralizou um corte da versão espanhola do reality show Ilha da Tentação, no qual o participante Montoya surta ao ver sua namorada, Anita, se envolvendo com outro participante do programa, Manuel González.

O último episódio focado em Montoya trouxe momentos memoráveis, fundamentais para o aumento da audiência do reality. O programa liderou em todas as faixas etárias abaixo de 64 anos, destacando-se especialmente entre o público jovem.