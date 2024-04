Lucas Lima, ex de Sandy, é visto com mulher misteriosa na praia

Um vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais mostra Lucas Lima, ex-marido de Sandy, com uma mulher misteriosa na praia

Lucas Lima, ex-marido de Sandy, foi visto em uma praia do Rio de Janeiro com uma mulher misteriosa. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta terça-feira, 19, o músico aparece com uma mulher loira e um cachorro de estimação.

No mesmo dia, Lucas já havia compartilhado uma foto no story do Instagram em que aparecia se exercitando em uma praia não identificada. O registro, contudo, não mostrava se ele estava acompanhado.

O músico esteve casado com Sandy por 15 anos, mas em setembro do ano passado, os artistas anunciaram a separação.