Sandy fará estreia como apresentadora em novo programa da Globo

Programa de estreia de Sandy como apresentadora será exibido no Multishow e no Globoplay

A atração musical está prevista para estrear este ano no Multishow e no Globoplay, mas a data confirmada do lançamento ainda não foi divulgada.