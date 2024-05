Lucas Lima parabeniza conquista musical de Sandy: 'Sensacional'

A cantora Sandy celebrou, na última semana, uma conquista especial ao participar de shows do tenor italiano Andrea Bocelli no Brasil, em comemoração aos 30 anos de carreira do artista.

Sandy publicou em seu perfil no Instagram, um compilado de vídeos de suas apresentações ao lado de Bocelli. Na legenda, a cantora comemorou o feito: “Foram quatro shows muito especiais! E o encerramento dessa turnê não poderia ser em um local melhor”.

A participação de Sandy alegrou seu ex-marido, Lucas Lima, que deixou um recado nos comentários da publicação comemorando a novidade, “que troço surreal”, escreveu o músico, que constantemente parabeniza a cantora em seus posts, com várias palavras de celebração como “Sensacional!”.