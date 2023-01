Rafa Kalimann e José Loreto terminam namoro

Após 6 meses, Rafa Kalimann e José Loreto terminam relacionamento. Os dois se aproximaram no programa Domingão com Huck em 2022

De acordo com o colunista Lucas Pasion, do UOL, Rafa Kalimann e José Loreto não estão mais em um relacionamento. A assessoria de imprensa da apresentadora confirmou a informação.

Ainda segundo a coluna, o término foi uma decisão de Rafa, que agora está focando em seus novos projetos no campo do teatro e da televisão.

O casal, que estava junto desde agosto do ano passado, já se encontrava distante das redes sociais. Fontes revelam ainda que algumas atitudes de Loreto teriam incomodado Kalimann. Os atores se aproximaram após uma participação no "Domingão com Huck”.

