Isabella Santoni casa com empresário em cerimônia íntima no RJ

Atriz de "Malhação", Isabella Santoni casou no civil com o empresário carioca Henrique Blecher Crédito: Reprodução/Instagram @isabellasantoni

A atriz Isabella Santoni se casou no domingo, 12, com o empresário Henrique Blecher. A novidade no relacionamento do casal foi revelada pela artista em publicação no seu perfil do Instagram. “Início da celebração oficial desse amor! Sr. e Sra. Blecher”, escreveu Isabella na legenda. Compartilhando uma sequência de fotos da celebração, Isabella e Henrique firmaram o matrimônio no civil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O casamento civil foi realizado na residência do casal, localizada no Rio de Janeiro. Em um momento íntimo, a intérprete de Karina, em “Malhação Sonhos” (2014), detalhou que a cerimônia para convidados já tem data confirmada, mas que será surpresa.